Un accident amb un ferit crític manté parcialment tallada la C-55, a Clariana de Cardener

Una persona ha quedat ferida en estat crític, aquest divendres al matí, en un accident de trànsit entre dos turismes que han impactat frontalment. El xoc ha tingut lloc al voltant de les 7, a la carretera C-55, a l'alçada de Clariana de Cardener.



La persona ferida, que ha quedat atrapada a l'interior del vehicle, ha estat excarcerada pels Bombers i traslladada en un helicòpter medicalitzat cap a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. També s'han activat dues ambulàncies.



L'accident, en el qual també hi han treballat Mossos i tres dotacions dels Bombers, provoca que hores d'ara la carretera C-55 estigui parcialment tallada al trànsit, a l'alçada de Clariana, al punt quilomètric 67,5, en sentit Solsona. Segons Trànsit, es dóna pas alternatiu als vehicles que circulen per la C-55.



El Servei Català de Trànsit indica que el tall a la via genera cues de mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa.