Un jove de 25 anys resulta ferit crític en un accident a la C-55, a Clariana de Cardener

Un jove de 25 anys i veí de Cardona ha quedat ferit en estat crític, aquest divendres al matí, en un accident de trànsit entre dos turismes que han impactat frontalment. El xoc ha tingut lloc al voltant de les 7, a la carretera C-55, a l'alçada de Clariana de Cardener.



Segons ha pogut saber Regió7, el vehicle que conduïa el jove cardoní ha envaït el sentit contrari i ha xocat contra un cotxe de protecció de carreteres. El conductor d'aquest segon vehicle ha estat atès per precaució però no ha resultat ferit.



El jove ferit, que ha quedat atrapat a l'interior del vehicle, ha estat excarcerat pels Bombers en una operació que s'ha allargat durant uns 45 minuts i, posteriorment, traslladat en un helicòpter medicalitzat cap a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. També s'han activat dues ambulàncies. Fonts del Parc Taulí han informat aquest migdia que el noi continua ingressat a la UCI del centre hospitalari.



L'accident, en el qual també hi han treballat Mossos i tres dotacions dels Bombers, ha provocat que durant gairebé cinc hores (entre les 7h i les 11.42h) la carretera C-55 estigués totalment o parcialment tallada al trànsit, a l'alçada de Clariana, al punt quilomètric 67,5, en sentit Solsona. Segons Trànsit, ha estat tallada en els dos sentits entre les 7 i les 10.13h u s'han fet desviaments per pistes asfaltades. A partir de les 10.13h i fins les 11.42, s'ha reobert un dels dos carrils de la C-55 i s'ha donat pas alternatiu. A les 11.42h la via ha quedat oberta al trànsit.



El Servei Català de Trànsit indica que el tall a la via ha generat cues de mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa.