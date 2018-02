Demanen vehicles tot terreny «en condicions» per als agents del Solsonès i del Berguedà

Entre les peticions formulades pels sindicats a la reunió amb els comandaments de la Catalunya Central dels Mossos, es va demanar «un vehicle tot terreny en condicions» per a les comissaries del Berguedà i del Solsonès. «Necessitem un vehicle 4x4 adequat per a la zona on treballem», van afirmar, referint-se especialment a les zones més muntanyoses d'aquestes comarques. No obstant això, la resposta va ser negativa, ja que els comandaments van considerar suficients els vehicles tot terreny actuals. Uspac va lamentar la negativa. «Seguirem lluitant i picant a les portes que faci falta per obtenir un vehicle que garanteixi la màxima seguretat dels companys», diuen des del sindicat.

En la reunió, els sindicats també van demanar més lots per a la comissaria de Solsona. «Rebem queixes dels agents pels lots que tenen en males condicions». Els comandaments van reconèixer que alguns han de ser reparats en tallers i que, durant el 2018, se'n compraran per a tot el cos.