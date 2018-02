Denuncien de nou l'olor de marihuana a la comissaria dels Mossos de Manresa

El sindicat Uspac dels Mossos ha denunciat aquesta setmana la «forta olor» de marihuana a la comissaria de Manresa cada cop que es produeix al Bages una confiscació important d'aquest tipus de plantes. La queixa arriba just després que s'hagi tornat a notar l'olor durant uns dies a la comissaria manresana, arran de la confiscació de diverses plantacions de maria en una macrooperació en alguns pobles de la comarca.

La denúncia es va posar de manifest aquest dimarts en la reunió trimestral entre sindicats i comandaments de la Regió Policial de la Catalunya Central. Uspac va demanar «un contenidor per poder guardar la marihuana sense haver de patir aquestes olors».

El portaveu d'Uspac, Josep Miquel Milagros, explica que no totes les confiscacions de marihuana acaben sent custodiades pels Mossos, ja que en alguns casos el jutge n'autoritza la destrucció. Quan, per motius de la investigació, però, demana que es preservin les plantes, a la comissaria de Manresa «no hi ha cap espai habilitat per guardar-les, on es pugui aïllar l'olor». Segons afegeix, «es deixen al garatge, i l'olor puja a la comissaria». No només es nota a l'estiu, sinó també a l'hivern, com acaba de succeir ara mateix.

Per la seva banda, la Regió Policial de la Catalunya Central dels Mossos assenyala que, en aquesta àrea territorial, ja hi ha un espai habilitat per a la conservació de la maria: a la comissaria d'Igualada. Segons explica, totes les confiscacions d'aquesta substància a la Catalunya Central acaben traslladant-se a la comissaria anoienca.

Tot i així, el sindicat Uspac assenyala que el trasllat tarda «uns dies a fer-se i, mentrestant, es deixen al garatge, amb la qual cosa els companys noten l'olor». El sindicat creu que a la comissaria de Manresa seria justificada la dotació d'un espai com el d'Igualada.

Fonts de la Regió Policial Central, però, reconeixen que no hi ha cap previsió de dotar Manresa d'un contenidor especial i que és més efectiu poder reunir en un únic punt, a Igualada, tota la marihuana confiscada a la regió.

No és l'única queixa sobre la comissaria manresana que el sindicat Uspac va traslladar durant la reunió amb els comandaments. Segons va assegurar, els etilòmetres que tenen les patrulles de Seguretat Ciutadana estan en mal estat. I a l'oficina dels Mossos de Montserrat han trobat a faltar un calefactor aquest hivern.