Detenen una dona que va robar a un berguedà de 81 anys que sortia del banc

El 29 de novembre passat, una dona de 34 anys va seguir un home de 81 que havia anat al caixer. Ella havia vist que treia diners. El va observar, el va seguir i, quan va poder, el va empènyer a terra, s'hi va posar a sobre i li va prendre 1.000 euros de la butxaca interior de la jaqueta. Amb els diners, va deixar la víctima, va córrer cap a un cotxe que l'esperava i va marxar ràpidament de Berga. El cos d'investigació dels Mossos va arribar a identificar l'autora del robatori, però no havia aconseguit localitzar-la per poder-la detenir. Dijous, però, agents dels mossos la van veure altre cop per Berga, i, ara sí, la van detenir. A ella, i a l'acompanyant i còmplice en l'operació, el conductor del cotxe de la fugida.

Els Mossos tenien localitzades aquestes dues persones, un home i una dona, de 35 i 34 anys, ambdós de nacionalitat romanesa. No era la primera vegada que robaven a una persona amb aquest sistema. La policia catalana els coneixia i tenien antecedents per fets similars, però faltava localitzar-los. Dijous els van enxampar a Berga i ahir van ser traslladats als jutjats perquè prestessin declaració. Ahir a la tarda, encara no havia finalitzat aquesta compareixença judicial.

Arran d'aquest cas, el cos de Mossos d'Esquadra recorda la importància de trobar col·laboració ciutadana en situacions com aquesta, trucant al 112.