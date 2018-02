Una dona mor atropellada de matinada a la C-16, a Navàs

La C-16, al seu pas per Navàs.

Una dona de 51 anys i veïna de Navàs ha mort atropellada per un vehicle aquesta nit passada a la C-16, per causes que s'estan investigant.

Segons el Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc al punt quilomètric 73 de l'eix del Llobregat, dins del terme mateix de Navàs, a 2/4 d'1 de la nit, quan un vehicle que circulava per aquesta autovia ha impactat de forma fatídica contra la dona, que era a la calçada. La víctima, en el moment dels fets, anava indocumentada.

Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.