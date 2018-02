La neu arriba a Manresa i les cotes baixes de la Catalunya Central

Les tempestes de neu granulada i de calamarsa que han afectat aquesta tarda de dilluns punts del Prepirineu i la Catalunya Central, entre els quals Berga, Sallent, Balsareny, Rajadell i Avinyó, han deixat pas cap a 2/4 de 8 del vespre a nevades en cotes baixes de les comarques centrals, afectant poblacions com Manresa, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, on s'ha acumulat un 1 cm de neu. En punts més alts, la nevada ha estat més generosa, amb 8 cm a Mura i 4 cm a Moià.



Si bé en molts punts la neu no ha agafat, mentre ha caigut la nevada sí que s'ha vist complicada la circulació en algunes carreteres de la Catalunya Central i ha provocat diversos accidents. A Sant Salvador de Guardiola, un cotxe ha bolcat després de patinar pel gel que hi havia acumulat a la BP-1101. El conductor n'ha sortit il·lès. A la C-25, un camió ha fet tisora a Artés quan circulava en direcció Vic.



Les vies més afectades han estat la C-37, on segons el Servei Català de Trànsit hi ha 12 quilòmetres de retencions per la neu entre Sant Salvador de Guardiola i Maians, i la BP-4313, on calen cadenes entre Balsareny i Avinyó.





Calamarsada a Avinyó

Galeria de fotos de la calamarsada en diferents municipis de la Catalunya Central

Accident múltiple a la C-16

Es poden acumular 2cm de neu per sobre dels 500 metres

La tempesta sorprèn els conductors de l'AP-7

Espectaculars les imatges de l'AP7 en plena pedregada. Reduir velocitat, circular per la dreta mantenint la distància de seguretat i evitar avançments us estalviarà ensurts i garantirà que es pugui netejar la via.#ProteccioCivil #neucat pic.twitter.com/nYVj0UHuy8 „ EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 12 de febrer de 2018

Al Moianès, és(la carretera de Calders a Moià) i per la C-59 (Moià-L'Estany). Berga , la calamarsada ha causat un accident múltiple, amb quatre vehicles implicats, a la C-16 . L'Ajuntament ha demanat a la ciutadania que eviti circular per la zona del Passeig de la Indústria, Santa Eulàlia, Serra de Casampons i l'hospital, ja que s'hi han dut a terme tasques de neteja del paviment, a causa de la calamarsada.La BV-4024 tallada entre Bagà i Coll de Pal i és obligatori dur cadenes a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses.Per a aquesta tarda i nit s'esperen nevades a cotes baixes del sector central del litoral i prelitoral i també en alguns punts de la Catalunya Central i, fins i tot, la comarca de la Segarra. Per sobre dels 500 metres es podrien acumular més de 2 centímetres de neu i la cota de neu pot baixar de forma local fins als 300 metres al final del dia sobretot al litoral i prelitoral central i en punts del Bages, Anoia i Moianès.Protecció Civil manté activada la prealerta del pla Neucat. Les acumulacions de neu més destacades seran en zones de muntanya i les precipitacions puntualment també podran caure en forma de neu granulada.Una forta calamarsada ha emblanquinat l'autopista AP-7 passades les quatre de la tarda i ha causat problemes de trànsit a l'AP-7, l'A-7 i l'N-340 al seu pas per Torredembarra en els dos sentits de la marxa. Així, segons el Servei Català de Trànsit, s'han produït retencions d'uns sis quilòmetres a l'AP-7 i tres més a l'N-340. Per apartar la calamarsa, s'han activat les màquines llevaneu per netejar la calçada. En situacions meteorològiques com la presència de pedra o neu, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra demanen circular per la dreta, evitar avançar els altres vehicles i deixar espai a les màquines llevaneus i els vehicles de Protecció Civil. La pedra pot seguir caient al llarg de la tarda al litoral tarragoní i per això també es demana extremar la precaució.