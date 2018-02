Desmantellades tres plantacions de marihuana en dues setmanes a l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra han detingut entre els dies 29 de gener i 8 de febrer 10 persones, una d'elles menor d'edat, en diferents operacions que han permès a la policia catalana desmantellar tres plantacions de marihuana a l'Anoia. Els arrestats són de nacionalitat espanyola, dominicana i anglesa (Regne Unit), veïns de Santa Maria de Miralles, Carme, Terrassa i Barcelona. També hi ha una persona investigada de 25 anys.

El dia 29 de gener, mitjançant 112 va entrar l'avís d'un possible incendi en una masia de Santa Maria de Miralles. Un cop al domicili, els mossos es van adonar que hi havia una instal·lació d'aparells d'aire condicionat superior als necessaris per una casa.

Amb els consentiment del propietari els mossos van iniciar una inspecció a la casa, i tot i que no van poder entrar a la zona del magatzem, els agents van observar que hi havia una instal·lació per una possible plantació de marihuana. Així doncs, els agents van detenir a l'home per un delicte de salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

L'endemà, van realitzar una entrada i registre juntament amb el detingut. D'aquesta manera van accedir al magatzem on hi havia la instal·lació, la qual es trobava gairebé finalitzada i preparada per un cultiu de marihuana imminent, amb 1.180 testos a punt per ser utilitzats.

La segona plantació es va localitzar el dia 6 de febrer a les Pinedes de l'Armengol (Torre de Claramunt). Un indicatiu dels mossos es va adonar de la forta olor de marihuana que sortia d'una casa, i també va observar la instal·lació de diferents aires condicionats i soroll de ventiladors o extractors.

Per aquest motiu, els agents van realitzar diverses gestions fins a localitzar al propietari de la plantació amb qui van accedir a l'interior de la casa. Un cop dins van localitzar una instal·lació amb 66 plantes de marihuana i una bossa de cabdells secs de 1,875 quilograms.

Davant la col·laboració del propietari de la plantació, els agents el van citar com a investigat per un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Per últim, el dia 8 de febrer van finalitzar una investigació d'una possible plantació de marihuana en una casa de la urbanització Montserrat Park (El Bruc). El mateix dia es va practicar l'entrada i perquisició al domicili amb un resultat de nou detinguts, entre ells un menor d'edat, per un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. En total es van localitzar 154 plantes de marihuana i 43,12 quilograms de cabdells.

Tant els detinguts com l'investigat van quedar en llibertat el mateix dia de la seva detenció després de declarar a comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan aquest els requereixi.