Mor una veïna de Navàs en ser atropellada de matinada a la C-16

Tram de la C-16 on hi va haver l´atropellament GOOGLE STREET VIEW

Una veïna de Navàs de 51 anys d'edat, Montserrat C. H., va morir ahir a la matinada en ser atropellada per un vehicle mentre caminava pel voral de l'autovia C-16, al seu pas per la població. El seu funeral se celebrarà previsiblement demà a l'església de Navàs.

Els fets, segons van explicar fonts policials i de Trànsit, van tenir lloc cap a 2/4 d'1 de la matinada, a l'altura del punt quliomètric 73 de la C-16, al terme de Navàs. Per causes que s'estan investigant, un cotxe que circulava per la calçada va envestir la navassenca, que en aquell moment estava caminant per la calçada.

Fonts policials van assegurar que la víctima no havia sortit de cap vehicle i, per tant, no era cap conductora de la carretera. Segons les mateixes fonts, la dona havia accedit a peu a la calçada, per motius que no han transcendit.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el personal del qual va confirmar la mort de la víctima. La dona, en el moment de l'atropellament, anava indocumentada. Posteriorment, els Mossos van confirmar la seva identitat.

El cadàver va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, per fer-li l'autòpsia. El funeral és previst que es faci demà.