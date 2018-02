Sis desallojats a Manresa per la mala combustió d'una caldera

Sis persones van ser desallotjades de forma preventiva ahir a Manresa a causa de la mala combustió d'una caldera, segons van explicar fonts dels Bombers i de la Policia Local. Els fets no van causar ferits. La incidència es va produir a 1/4 de 5 de la tarda, quan un operari va alertar de la forta olor de gas que se sentia en uns lavabos, en un bloc del passeig Pere III, a la cantonada amb la plaça Onze de Setembre. L'edifici acull, entre d'altres, la seu del Consorci per a la Normalització Lingüística. En arribar-hi els Bombers, van constatar que s'havia produït una acumulació de monòxid de carboni. Per això, van desallotjar de forma preventiva sis persones i van inspeccionar l'edifici.