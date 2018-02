Un cotxe xoca contra un roc, a la C-16, a Guardiola

Un vehicle va impactar contra un roc, aquest dimecres, cap a 1/4 de 10 del vespre, mentre circulava per l'eix del Llobregat (C-16), a l'alçada de Guardiola de Berguedà. El xoc no va causar ferits i una dotació dels Bombers s'hi va desplaçar per retirar la roca.