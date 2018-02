Denuncien que un manresà presumptament agredit per la policia al CIE ha estat deportat

Els col·lectius Tanquem els CIE, Centre Irídia i PAHC Bages han denunciat que el veí de Manresa presumptament agredit per la policia al CIE de la Zona Franca de Barcelona el 3 de febrer ha estat deportat al seu país de procedència. La detenció del manresà va ser denunciada per la PAHC Bages a les xarxes socials el passat 26 de gener.

Les tres plataformes van adreçar un escrit al jutjat en conèixer la presumpta agressió, que haurien dut a terme quatre agents del cos policial, i van sol·licitar que se suspengués qualsevol ordre d'expulsió fins que s'aclarissin els fets.

Per això lamenten que el jutjat no hagi fet cas de la petició i que s'hagi deportat el presumpte agredit sense que hi hagi hagut investigació judicial. Cal recordar que la policia va treure veracitat als fets amb l'argument que la Creu Roja, servei mèdic aliè al cos policial, no va atendre cap cas com el descrit aquell dia.

Les tres plataformes van denunciar la presumpta agressió el 13 de febrer. Segons la seva versió, els agents van tancar dos interns en una habitació. A un el van empènyer contra la paret i el van deixar marxar, mentre que a l'altre el van immobilitzar, bufetejar i etzibar puntades de peu als braços i a les cames.

Ara, a través d'un comunicat, han explicat que després de més de 30 hores sense saber res dels interns, van tenir coneixement que un d'ells va poder establir contacte amb la seva companya des de Melilla i que aquest matí de dijous a primera hora han estat deportats a Nador.

Les entitats consideren que aquests fets suposen una vulneració "flagrant" del dret a la tutela judicial efectiva i de l'article número 6 del Conveni Europeu de Drets Humans. També consideren "absolutament irregular" que es denunciï una situació "de gravetat" com la descrita i que el poder judicial "no prengui les mesures necessàries" per investigar-la.