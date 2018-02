Detinguts per voler estafar 16.500 euros a un mossèn d'Igualada

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos veïns de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), de 43 i 17 anys d'edat, acusats d'intentar estafar el rector de la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada, Xavier Bisbal.

Els arrestats són pare i fill, segons ha pogut saber aquest diari. Tots dos estan acusats d'intentar cobrar al rector 18.000 euros per la restauració d'objectes religiosos, quan el cost no valia més de 1.500 euros.

Els fets, segons ha explicat el cos policial, van tenir lloc divendres passat, quan el rector va informar els Mossos que podia ser víctima d'una estafa en la restauració d'uns objectes religiosos.

Segons va explicar, feia uns deu dies, dues persones el van visitar a la parròquia i es van presentar com a restauradors d'objectes religiosos. Li van mostrar diverses cartes de recomanació d'altres capellans i li van restaurar un calze gratuïtament com a mostra del seu treball.

Aquest fet li va donar confiança i els va fer entrega de dues creus, un faristol, un sagrari, dos canelobres, un hisop i un encenser, per tal que els restauressin. A més, va pactar amb ells que, abans de fer qualsevol restauració, li farien arribar un pressupost.

Finalment, dijous de la setmana passada, els dos homes es van posar en contacte amb el capellà per informar-lo que l'endemà, pels volts de la 1 del migdia, li farien entrega dels objectes restaurats i que el seu cost era de 18.000 euros.

Per aquest motiu, l'endemà, els Mossos van iniciar un dispositiu d'espera, però quan, anaven a contactar amb el mossèn, els dos homes van tenir una avaria amb el seu cotxe a l'autovia A-2.

Els agents es van adreçar fins el lloc i, un cop allà, van parlar amb els dos homes, els quals van confirmar que portaven diversos objectes al mossèn de la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada.

Els mossos els van demanar que els acompanyessin a la comissaria per tal d'aclarir els fets. Després de diverses gestions, van confirmar que els dos acusats intentaven estafar al mossèn, ja que li volien cobrar 18.000 euros per la restauració de tots aquells objectes, quan el cost no valia més de 1.500 euros.

Per aquest motiu, pare i fill van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'estafa en grau de temptativa. El pare va passar dissabte a disposició del jutjat de guàrdia d'Igualada, mentre que el menor va quedar a disposició de fiscalia de menors.