Ensurt per un foc de xemeneia en un bloc de quatre plantes, a la Seu d'Urgell

Un foc de xemeneia va afectar, aquest dimecres al vespre, un edifici de quatre plantes de la Seu d'Urgell. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 20.04, alertant que s'havia incendiat la xemeneia de l'edifici situat al número 16 del Passeig de Joan Brudieu. Els veïns de les quatre plantes van sortir del bloc pel seu propi preu, per prevenció, ja que la xemeneia que cremava anava del primer pis fins al quart. No hi va haver cap ferit ni intoxicat.

Tres dotacions dels Bombers van desplaçar-s'hi i cap a les 20.17h van donar el foc per apagar. Després, van revisar tots els pisos.