La vacunació contra la grip als centres de la Catalunya Central se situa al 39%

L´ICS Catalunya Central ha superat els objectius que s´havia proposat per a la campanya de vacunació contra la grip d´aquest hivern als centres d´atenció primària i ha superat la taxa del 39%, amb gairebé 59.300 persones vacunades. D´aquesta manera, ha aconseguit augmentar lleugerament la taxa de vacunació global i revertir la tendència decreixent dels darrers anys, i ha esdevingut l´única regió sanitària de Catalu-nya que creix respecte de l´any anterior, situada 2 punts percentuals per sobre de la mitjana catalana.

En la campanya del 2016, la cobertura de la vacuna a la Catalunya Central va ser del 38,4% i aquest any s´ha arribat al 39,2%, mentre que la mitjana catalana se situa en el 37%. La cap de la Unitat de Farmàcia de l´ICS Catalunya Central, Anna Bonet, apunta que «tot i que l´increment no ha estat el que voldríem, hem revertit la tendència decreixent, que era el nostre objectiu principal». Per assolir aquest canvi de tendència s´ha potenciat la pedagogia i la comunicació.

Per comarques, a l´Anoia, la cobertura global de vacunació ha estat del 38,04%; a Osona, del 37,7%; i al Bages-Berguedà, del 40,39%. Els professionals de la Gerència territorial de l´ICS Catalunya Central es van marcar com a objectiu «no fer ni un pas enrere en els índexs de vacunació general que s´havien aconseguit l´any anterior». Per això, es va engegar una campanya de conscienciació fent especial incidència en els grups de risc, com embarassades, malalts crònics o gent gran.

Com a novetat, Bonet apunta que s´ha fet «un pas qualitatiu molt important perquè no hem treballat la cobertura per franges d´edat sinó per grups de risc», un tret diferencial de la Catalunya Central. Això, «ens ajudarà de cara a la propera campanya per orientar les estratègies de comunicació de forma dirigida». D´aquesta manera s´ha constatat que les persone amb 2 factors de risc s´han vacunat en el 60% dels casos, amb 3, en el 65, i amb més de 3, pràcticament el 70%.

Malgrat la informació amb relació a la baixa efectivitat de la vacuna d´aquest hivern, Bonet destaca que «la campanya de vacunació anual contra la grip té per objectiu reduir la mortalitat i les complicacions greus en aquells pacients de risc i no pas evitar que el virus circuli, perquè aleshores s´hauria de vacunar a tothom». En aquest sentit, l´estratègia de la campanya de vacunació és «evitar o minimitzar que les persones més vulnerables se´n vegin afectades», per la qual cosa assegura que «totes les mesures de prevenció de la grip són claus i la vacunació és la millor estratègia malgrat les característiques canviants dels virus de la grip».

Tot i així, remarca que l´efectivitat de la vacuna en els grups de risc és superior i que la no vacunació d´aquests comporta que la protecció sigui nul·la, de manera que «és pitjor no vacunar-te».