Els veïns de Balsareny, preocupats per la protesta de l'ultradreta de dissabte

Un grup de veïns de Balsareny ha manifestat a través d'un comunicat la seva preocupació per la convocatòria que ha fet la plataforma ultradretana 'Por España me atrevo' de manifestar-se al municipi aquest dissabte a les set del vespre. Els veïns asseguren que volen seguir sent un poble on "la convivència pacífica sigui la tònica de vida de la població" i rebutgen "aquest tipus d'actes que només pretenen pertorbar la pau del poble".

La plataforma ultradretana ha convocat la marxa pel centre del poble per donar suport a Raúl Macià, un veí del municipi que es troba empresonat a la presó de Lledoners, ja que compleix condemna per robatori i tràfic de drogues, concretament per haver participat d'un assalt contra dos narcotraficants i d'haver-los robat 45 quilos de droga i 15.000 euros, tal com ha explicat aquest diari.

La plataforma, però, considera Macià un "pres polític", ja que es dona el cas que, mentre disposava del tercer grau, es va fer popular a la xarxa perquè va despenjar diverses estelades de la via pública i va penjar banderes espanyoles.

Mentre va estar en llibertat condicional, però, va ser condemnat pel Jutjat Penal 2 de Manresa per un delicte de danys per haver arrencat el rètol d'entrada de Sallent, de titularitat municipal (que porta la inscripcció "Municipi per a la independència" i, a més, va ser denunciat pels Mossos d'Esquadra per intentar presumptament impedir el legítim dret a manifestació dels participants a la Marxa de Torxes de Balsareny. L'octubre passat, la junta de tractament de Lledoners va retornar-lo al segon grau i va ingressar de nou a la presó, per acabar de complir el que li queda de pena.