Detinguts dos nois després d'agredir una dona a Manresa i robar-li la bossa de mà

Via de Sant Ignasi, el carrer on es van produir els fets

Via de Sant Ignasi, el carrer on es van produir els fets Arxiu | M. M.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos nois de Manresa de 21 i de 22 anys acusats d'haver agredit una dona de 65 anys al carrer i d'haver-li robat la bossa de mà. Els joves van ser arrestats quan intentaven comprar peces de roba amb la targeta sostreta de la víctima.

Els fets, segons han explicat els Mossos, van tenir lloc aquest dimecres a 2/4 de 9 del matí, a la Via de Sant Ignasi. Un dels nois va fer una estrebada a la bossa de mà de la víctima, que caminava pel carrer. La dona no va deixar anar la bossa i va caure al terra. El noi li va donar diversos cops fins que va aconseguir que la víctima deixés anar la bossa.

Agents de paisà van estar patrullant per la zona fins que a 1/4 d'11 del matí van veure un noi que coincidia amb la descripció facilitada per la víctima. El van seguir per anar-lo a identificar, però el jove va entrar a una botiga de la Muralla del Carme.

A l'interior de la botiga, l'estava esperant un altre jove a la línia de caixes. Tots dos estaven intentant comprar dues peces de roba amb una targeta Visa i el DNI de la víctima.

Els agents van detenir els dos nois per robatori amb violència. Un d'ells va quedar lliure el mateix dia, i l'altre, l'autor de l'agressió, va passar a disposició judicial.