L'esposa de l'alcalde intenta una mediació amb una veïna que l'ha denunciat per odi

L'esposa de l'alcalde, que treballa de pediatra al CAP de Balsareny, ha obert un procediment de mediació per intentar arribar a un acord amb una veïna del poble, una coneguda activista espanyolista, amb qui es va discutir després d'una visita mèdica dels seus fills, disputa que es va saldar amb un parell de denúncies creuades: els pares dels nens van denunciar la pediatra per un delicte d'odi (al·legant que presumptament s'havia negat a atendre els fills per motius ideològics) i la metgessa va denunciar la mare per un delicte lleu d'amenaces.

Aquesta última denúncia, la d'amenaces, s'ha tramitat al Jutjat d'Instrucció 3 de Manresa, segons han explicat fonts judicials. El jutge, però, ha suspès el judici ràpid perquè les parts van acceptar iniciar un procés de mediació.

La denúncia pel delicte d'odi és al Jutjat 2. La pediatra hi declararà com a investigada el maig. A l'abril, els pares denunciants ho faran com a testimonis. El marit ja va ser denunciat per l'alcalde fa dos mesos per participar en un escarni ultra davant de casa seva.