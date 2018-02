Un sindicat denuncia que molts vehicles de Mossos no tenen rodes de contacte

La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) dels Mossos d'Esquadra denuncia que la majoria dels vehicles del cos policial a la Catalunya Central no disposen de rodes de contacte. Lamenten el "perill" que això comporta pels agents i recorden que en comarques com Osona, el Solsonès i el Berguedà "els termòmetres registren temperatures inferiors als set graus durant pràcticament la meitat dels mesos de l'any", segons ha dit el delegat del sindicat a la Regió Central, Francesc Vidal. El sindicat ha demanat a la Direcció General de la Policia, mitjançant un escrit a la Prefectura de Policia, que posi fil a l'agulla.

Segons ha denunciat el sindicat a través d'un comunicat, aquesta mancança els limita la feina i els impedeix garantir "el millor servei". "Resulta incoherent que les persones que viuen en aquestes zones quan comença el fred canviïn les rodes i no nosaltres", apunta el delegat sindical.

Els vehicles equipats a la Catalunya Central són "una minoria", segons ha denunciat Vidal. Al Berguedà i al Solsonès, per exemple, només n'hi ha "dos d'una flota de vuit" i a Osona "hi ha únicament dos vehicles amb rodes de contacte". A més, lamenta que cap dels cotxes equipats "és de trànsit, tots pertanyen a seguretat ciutadana". I és que, segons el sindicat, en tota la unitat Trànsit dels Mossos de la Regió Central, és a dir, la que es fa càrrec del Bages, Berguedà i Solsonès, "no hi ha ni un sol vehicle amb les rodes pertinents".