Veïns de Balsareny penjaran lemes de pau als carrers per on passaran els ultres

«Hi ha molta gent preocupada per la manifestació de dissabte. Hi ha neguit i por. Balsareny sempre havia estat un poble tranquil», lamentava ahir Gemma Masip, una de les veïnes que dimecres a la tarda van participar en una assemblea veïnal organitzada arran de la convocatòria ultraespanyolista prevista per a demà al poble. Els veïns, en la reunió, van decidir penjar pancartes a favor de la pau i llençols blancs als carrers per on ha de passar la manifestació.

La concentració, prevista a les 7 de la tarda, ha estat convocada per la plataforma «Por España Me Atrevo», entitat que, recentment, ha expressat públicament el condol per la mort d'un veterà de la División Azul. El motiu de la manifestació és donar suport al balsarenyenc Raúl Macià Pastor, un pres de Lledoners que va ser condemnat el 2011 per l'Audiència de Barcelona per haver participat en un assalt contra dos narcotraficants i haver-los robat 45 quilos de droga i 15.000 euros, tal com va explicar dimecres Regió7. La sentència definitiva del Tribunal Suprem, a la qual va tenir accés ahir aquest diari, li va reduir molt lleugerament la pena (en un any), de manera que li va quedar en vuit anys i nou mesos de presó.

Macià, que havia obtingut el tercer grau, va reingressar l'octubre al mòdul 3 de Lledoners, per ordre de la junta de tractament de secció oberta, segons han explicat fonts penitenciàries a aquest diari. El motiu del reingrés és que, mentre estava en llibertat condicional, va ser denunciat pels Mossos per intentar impedir el legítim dret de manifestació dels participants a la Marxa de Torxes. A més, el desembre, va ser condemnat pel Jutjat Penal 2 de Manresa per un delicte de danys, per haver arrencat, el gener abans, el cartell municipal d'entrada de Sallent, que duia la inscripció «Municipi per la independència».

Ara, doncs, Lledoners l'ha reingressat al segon grau perquè acabi de complir el que li queda de condemna. Sectors d'ultradreta, però, el consideren un «pres polític» i, per aquest motiu, han convocat per a dissabte la manifestació.

«En la reunió, els veïns hem decidit intentar evitar que dissabte ningú pugui provocar els manifestants, i que el poble pugui estar tranquil, malgrat la manifestació», va explicar ahir Masip. «Volem retirar tot allò que, per als manifestants, pugui ser una provocació, com ara banderes i llaços grocs. I penjarem llençols blancs i pancartes dient que a Balsareny volem viure en pau», va afegir.

L'alcalde, Isidre Viu, comparteix la preocupació veïnal, però confia que la manifestació se celebri sense incidents, com va ocórrer amb la del 3 de febrer a Manresa. «Tothom té dret a manifestar-se, però sap greu que ho facin per un motiu que no és cert. I que des de fora es vulgui donar una imatge de divisió a Balsareny que tampoc no és certa», lamenta.