Tallat l'eix Transversal entre Cervera i Calaf per la retirada d'un camió blocat

L'Eix Transversal es troba tallat des de primera hora d'aquesta tarda en sentit est entre Cervera i Calaf per de la retirada d'un camió accidentat. El sinistre s'ha produït prop de les 7 del matí d'aquest dissabte a l'alçada del municipi de Castellfollit de Riubregós (Anoia), al punt quilomètric 97,8.

El vehicle ha quedat travessat a la calçada, impedint el pas per un dels dos carrils de la via durant tot el matí. A hores d'ara, dues grues estan fent les tasques per retirar-lo, i això ha obligat a tallar el trànsit a tota la via en sentit Girona. Els vehicles es desvien per l'A-2.

El conductor del camió, que transportava carn congelada, ha resultat ferit de poca gravetat i ha estat traslladat a l'Hospital de Manresa. Al lloc s'han desplaçat dues ambulàncies del SEM, i a aquesta hora encara hi treballen dues patrulles dels Mossos d'Esquadra.