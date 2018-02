Balsareny convoca una concentració per la pau i la convivència, avui a les 19h

Balsareny s'ha despertat amb cartells i adhesius amb missatges feixistes i d'enaltiment al patriotisme espanyol, com «Apúntate a la Falange» o «Unidad espanyola». També n'hi havia de dedicats a l'alcalde. Alguns veïns en treien de les façanes molestos pel contingut de missatge i també per la situació que viu el poble.

Aquest matí, la manifestació de la plataforma Por España me atrevo i l'agressió d'alguns participants a la marxa contra persones que estaven a l'entrada del bar Casino, era el tema de conversa en molta gent. L'alcalde, Isidre Vila, ha convocat una concentració davant l'Ajuntament aquesta tarda, a títol personal, de rebuig a l'actitud violenta de molts dels manifestants i per exigir una convivència pacífica i respectuosa al poble.

Regió7 ha parlat amb veïns, que prefereixen no donar el seu nom, que ahir a la tarda van ser increpats per alguns manifestants mentre estaven al carrer i d'altres que van preferir passar la tarda fora del municipi per evitar trobar-se amb la manifestació i estar més tranquils.

Tots coincideixen a assenyalar que l'ambient que es respira des de fa uns mesos, i sobretot aquest cap de setmana arran de la manifestació ultra, s'ha d'acabar.

Al llarg de la mateixa marxa ultra d'ahir, un periodista de Regió7 va ser amenaçat i empentat per alguns dels manifestants mentre cobria l'acte.