Un foc de xemenia crema un pis a la Pobla de Lillet

Un foc de xemeneia va causar la nit de dissabte un incendi en un habitatge de la Pobla de Lillet, al carrer Quart de les Colines. Les flames van afectar un 50 % de la teulada, les bigues així com la cuina i el dormitori de l´habitatge. A causa del fum també va afectar el pis de sota. Es tracta d´un edifici de tres plantes. L´alarma es va produir cap a les 9 del vespre, i el foc es va poder estabilitzar en poc més de mitja hora. Hi van intervenir 7 dotacions dels Bombers. Una d´elles es va quedar de guàrdia al lloc dels fets fins la 1 de la matinada. No hi ha constància de ferits.