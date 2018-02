Els gegants i les entitats de Balsareny seran a l'acte de diumenge contra el feixisme

Els veïns de Balsareny ja han definit com serà l'acte antifeixista que preparen per a diumenge vinent, i que es vol que sigui encara més participatiu que la concentració d'aquest diumenge passat, on hi van prendre part 400 persones. La iniciativa sorgeix per rebutjar la manifestació d'extrema dreta de dissabte passat, que va acabar amb quatre veïns agredits pels ultres, la majoria vinguts de fora del poble.

En una assemblea veïnal organitzada aquest dilluns al vespre, els veïns han preparat per aquest proper 25 de febrer una jornada d'activitats populars, en la qual hi participaran els gegants i diverses entitats del poble. L'objectiu serà denunciar el feixisme i demanar el respecte a la convivència ciutadana, alterada des de fa mesos arran del suport que entitats d'extrema dreta donen a un grup reduït d'espanyolistes al poble.

La concentració serà a les 12 del migdia a la plaça de la Mel, des d'on es sortirà en cercavila fins a la plaça de l'Església. Un cop allà, a la 1 del migdia, es farà l'acte central, que inclourà una ballada de gegants i l'exhibició d'altres balls tradicionals de Balsareny.

A continuació, es farà la lectura del manifest i es durà a terme una macrofoto aèria de tots els concentrats, que formaran algun tipus de composició encara per decidir. A l'hora de dinar, es farà una botifarrada popular, que anirà seguida d'una actuació musical, amb l'actuació d'un artista local.

La manifestació de dissabte passat va ser convocada per la plataforma Por España Me Atrevo, d'extrema dreta, per donar suport a un veí de Balsareny que compleix condemna a la presó de Lledoners per robatori i tràfic de drogues, per haver participat en un assalt contra narcotraficants. La ultradreta el considera un "pres polític" perquè diu que ha reingressat a la presó pel seu activisme espanyolista, quan en realitat ha retornat a Lledoners perquè ha delinquit mentre estava en llibertat condicional, en règim de tercer grau: ha estat condemnat per danys, per arrencar el rètol d'entrada de Sallent, i ha estat denunciat pels Mossos per intentar impedir el legítim dret de manifestació dels participants a la Marxa de Torxes de Balsareny.