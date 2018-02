Rescaten tres joves que van quedar bloquejats mentre feien ràpel al Pedraforca

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest diumenge a la nit tres joves que, mentre feien ràpel al Pedraforca, van quedar bloquejats, sense poder avançar, per manca de llum. Els tres nois van donar l'avís als Bombers a les 19.49, quan eren a la Gran Diagonal del Pollegó Inferior del Pedraforca.

Els nois havien perdut el frontal i, com que s'havia fet de nit, no podien avançar. Els Bombers van activar una unitat dels GRAE, que va arribar per terra fins al punt on eren els joves a les 00.40. Els Bombers van comprovar que els escaladors estaven il·lesos i van iniciar el descens amb ells. Els nois no van necessitar assistència sanitària.