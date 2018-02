Condemnen la vídua del principal acusat d'estafar la família reial del xeic d'Oló

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a tres mesos de presó la vídua d'Agustí G. F., l'home que va fer d'apoderat del príncep saudita Saab Bin Abdul Aziz, i que, quan el príncep va morir, va vendre il·legítimament les seves finques de Catalunya, entre les quals els castells de Rocabruna i de Rocafort, a Santa Maria d'Oló.

Tot i que Agustí G. F. no ha estat jutjat perquè tenia demència senil i va morir fa un any, la seva vídua ha estat condemnada ara per un delicte de receptació, per aprofitar-se d'una part dels diners aconseguits amb les vendes. La dona, Maria Antònia R. T., no haurà de complir la pena de presó, però la sentència l'obliga a pagar 47.000 euros als hereus del príncep, pertanyents a la família reial d'Aràbia Saudita. Es tracta d'una quantitat molt reduïda respecte als 3.850.000 euros que Agustí G. F. va obtenir amb les vendes.

La sentència es va donar a conèixer ahir, deu dies després de la finalització del judici, i condemna únicament la vídua de l'apoderat. En canvi, absol tant el fill d'Agustí G. F. com els dos empresaris russos que van comprar a Agustí G. F. els castells de Santa Maria d'Oló.

Els fets es remunten al 1976, quan el príncep saudita Saab Bin Abdul Aziz, amb diverses propietats a Catalunya, va agafar una relació d'amistat i de confiança amb Agustí G. F. Per aquest motiu, l'any 1989 li va atorgar el paper d'apoderat, perquè pogués vendre, en les condicions que estipulés, diverses finques del xeic àrab. Concretament, dos habitatges a Barcelona i sis finques a Santa Maria d'Oló, entre les quals els castells de Rocabruna i Rocafort, que el xeic àrab havia convertit en la seva segona residència els anys 80.

No obstant això, Agustí G. F. va perdre els poders l'any 1993, quan va morir Saab Bin Abdul Aziz. Tot i no tenir el permís dels hereus saudites, Agustí G. F. va vendre els dos habitatges de Barcelona, un dels quals al futbolista Iván de la Peña, i també va vendre les sis finques de Santa Maria d'Oló, que van adquirir dos empresaris russos. Els fons obtinguts amb les vendes van sumar 3.850.000 euros i van ser ingressats en un compte corrent. L'any 2001, Agustí G. F. va fer la seva esposa titular també del compte. La sentència conclou que Agustí G. F. va obtenir «un elevat enriquiment il·lícit», del qual consta que la seva esposa, Maria Antònia R. T., va disposar de 47.000 euros. Aquesta és la quantitat que ella haurà de retornar.