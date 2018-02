Denunciat a Callús per amenaçar amb un cúter una dona que li retreia que tallés llaços grocs

Particular

Els llaços grocs que hi havia a la barana abans de ser arrencats pel jove denunciat

Una veïna de Callús ha denunciat aquest dimarts un jove del poble que l'ha intimidat amb un cúter, just quan la dona li acabava de demanar que deixés d'arrencar llaços grocs de la via pública. L'afectada, que ha hagut de ser atesa pel SEM per una crisi d'ansietat, ha denunciat l'individu als Mossos d'Esquadra per un delicte amenaces.

Els fets, segons han explicat fonts dels Mossos i testimonis a Regió7, han tingut lloc aquest dimarts a 3/4 d'11 del matí. La dona ha sorprès un jove del poble tallant amb un cúter tots els llaços grocs que hi havia en una barana de la plaça Dr. Vers, al costat de la carretera principal de Callús, molt a prop de l'ajuntament. L'individu cometia l'acció al costat d'un cotxet, on hi portava un nadó.

L'afectada ha demanat aleshores al jove que deixés d'arrencar els llaços, que és el símbol de solidaritat amb els presos independentistes. Segons ha denunciat la dona, però, l'individu s'ha mostrat molt agressiu, ha començat a llançar insults contra els independentistes i s'ha encarat a la víctima, mentre sostenia el cúter amb la mà alçada, de forma amenaçadora, sense deixar d'increpar-la.

Els fets han estat observats per diverses persones que caminaven per la zona. Una d'elles s'ha apropat també al jove per demanar-li que abandonés la seva actitud. El jove, però, segons les mateixes fonts, ha continuat intimidant les seves interlocutores i ha continuat tallant els llaços. L'afectada, aleshores, ha acabat trucant als Mossos d'Esquadra.

Quan han arribat els agents, l'individu ja havia marxat de l'indret, però ha tornat al lloc, això sí, sense el cúter. Els agents, per tant, no li han pogut localitzar l'arma. L'afectada ha estat atesa pel personal del SEM per una crisi d'ansietat, ja que estava visiblement nerviosa.

Una estona després, la dona ha anat a la comissaria dels Mossos de Manresa a presentar una denúncia contra el jove, per un delicte d'amenaces.