Detinguda per simular un robatori violent en una botiga d'Abrera

Els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna d'Abrera de 53 anys acusada de simular un robatori a la seva botiga. Els fets es remunten al 15 de novembre, quan l'acusada, segons fonts policials, va denunciar un robatori violent al seu establiment.

Segons va dir, dues persones l'haurien intimidat amb un objecte i li haurien demanat la recaptació de la botiga. Posteriorment, la Policia Local va alertar els Mossos que la dona havia denunciat aquest furt al seu establiment i havia manifestat que li havien sostret 500 euros i que no havia vist els autors. L'agent local havia informat la dona que normalment les companyies asseguradores no cobreixen els robatoris, per la qual cosa la detinguda va canviar la versió dels fets i va informar que havia estat víctima d'un robatori amb violència. Per aquest motiu, va ser detinguda per estafa i simulació de delicte.