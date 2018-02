Dos motoristes queden ferits en dos accidents a Manresa

Dos motoristes van quedar ferits de consideració lleu, aquest dilluns al vespre, en dos accidents de característiques molt similars que van tenir lloc a Manresa en només 20 minuts de diferència.

La primera col·lisió va tenir lloc a les 21.15, al carrer de Sant Blai cruïlla amb el de Maria Aurèlia Capmany. Un turisme de la marca Subaru model Imprezza, conduït per un veí de Sant Salvador de Guardiola de 20 anys, i ocupat també per una veïna de Manresa de 19 anys, va ser envestit per una motocicleta Yamaha SE59, conduïda per un manresà de 22 anys, que va resultar ferit lleu. El jove va ser atès per personal sanitari en un primer moment al lloc dels fets i després traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els ocupants del cotxe van quedar il·lesos.

El segon xoc va tenir lloc 23 minuts més tard, a les 21.38 del vespre, al carrer de Sant Cristòfol cruïlla amb carrer de Fra Jacint Coma i Galí. Un cotxe Peugeot 407, conduït per un manresà de 21 anys i amb dos passatgers manresans de 18 i 19 anys, va col·lidir també de manera lateral amb una motocicleta Kymco model Super Dink, conduïda per un manresà, que va sortir ferit lleu. El motorista va ser atès in situ i posteriorment traslladat a Sant Joan de Déu. Els ocupants del cotxe van quedar il·lesos.