A judici per apallissar un home a Manresa i mossegar-li una orella

La fiscalia demana penes d'entre sis i vuit anys de presó per a tres acusats d'apallissar greument un home a Manresa, i de causar-li una ferida a l'orella amb una mossegada. Un dels processats, a més, serà jutjat per amenaçar la germana de la víctima. El judici se celebrarà avui a la secció desena de l'Audiència de Barcelona.

Els fets, segons la fiscalia, van tenir lloc durant la nit de Reis del 2016, quan els tres processats, Cristhian Andrés M. T., Carlos Alfredo R. J. i Cristopher Francisco C. A., eren a la plaça Porxada de Manresa. Els dos primers ja tenen diversos antecedents penals.

Cap a les 11 de la nit, els tres acusats, segons la fiscalia, es van adreçar a un home, a qui ja coneixien amb anterioritat, i que anava acompanyat de la seva germana. Els processats van posar-se a insultar la noia, per tal de provocar el seu germà, i a continuació es van dirigir a ell i el van agredir. En concret, segons la fiscalia, li van donar cops de puny al cap, el van tirar a terra, li van donar puntades de peu i li van trepitjar el cap.

A més, un dels acusats, Christopher Francisco, va mossegar una orella a la víctima. Els agressors, segons la fiscalia, van arribar a exhibir una navalla i una pistola, per impedir d'aquesta manera que la víctima pogués rebre l'ajuda dels seus amics.

L'agredit estava sota els efectes de l'alcohol, la qual cosa li va reduir les possibilitats de defensa. Com a conseqüència dels fets, va patir diverses ferides, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic, que va tardar vint dies a curar-se. Com a seqüela principal, ha perdut una part del pavelló auricular de l'orella.

Tres dies després, un dels acusats, Christian Andrés M. T., es va dirigir a un pub del carrer Succés de Manresa, sabent que a dins hi havia la germana de l'agredit. La noia havia denunciat Christian Andrés M. T. pel furt del seu telèfon mòbil. Segons la fiscalia, l'acusat va amenaçar-la, a ella i a la seva família, si no retirava la denúncia. «Tingues en compte les conseqüències», va dir-li. Tot i així, la noia no va retirar la denúncia.

Lesions i obstrucció a la justícia



Per l'agressió, la fiscalia demana per a cada acusat sis anys de presó, per un delicte de lesions. A més a més, reclama que, entre tots tres, indemnitzin la víctima amb 7.000 euros, per les lesions i les seqüeles. Per a Christian Andrés M. T., el ministeri públic demana dos anys de presó més, com a presumpte autor d'un delicte d'obstrucció a la justícia, per les amenaces que va proferir a la noia.