Rescaten tres escaladors bloquejats al Pedraforca

Els Bombers de la Generalitat van rescatar diumenge a la nit tres nois que, mentre feien ràpel al Pedraforca, van quedar bloquejats, sense poder avançar, per manca de llum, segons van explicar ahir fonts del cos d'emergències.

Els tres joves, segons les mateixes fonts, van donar l'avís als Bombers cap a les 8 del vespre,, quan eren a la Gran Diagonal del Pollegó Inferior del Pedraforca.

Segons van explicar, havien perdut el frontal i, com que s'havia fet de nit, no podien avançar. Els Bombers van activar una unitat del grup de rescat de muntanya, que va aconseguir arribar per terra fins al punt on eren els joves a 2/4 d'1 de la matinada. Els Bombers van comprovar que els escaladors estaven il·lesos i van iniciar el descens amb ells.