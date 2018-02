Demanen cinc anys per a un presumpte traficant santvicentí

Un veí de Sant Vicenç de Castellet, Esteban R. S., s'enfronta a una petició fiscal de cinc anys de presó per presumpte tràfic de drogues i per un delicte de tinença d'armes prohibides. El judici es farà al Jutjat Penal 1 de Manresa.

Els fets, segons la fiscalia, van tenir lloc l'abril del 2016, quan la policia va interceptar dos homes que acabaven de comprar haixix presumptament a l'acusat. Durant l'escorcoll a casa seva, els agents van localitzar-hi 60 grams d'haixix, presumptament destinats a la venda, i una defensa elèctrica. Per aquest motiu, demana per al santvicentí una pena de tres anys de presó per un delicte contra la salut pública i un pena de dos anys per tinença d'armes.