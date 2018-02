Un ferit lleu en un accident a la C-55, a Monistrol

Un accident entre un camió i un cotxe a la C-55, a Monistrol de Montserrat, s'ha saldat amb un ferit lleu aquest divendres a primera hora del matí i ha provocat retencions importants, en tots dos sentits de la marxa.

El vehicle pesat i el cotxe han xocat poc després de 2/4 de 7 del matí al punt quilomètric 13, al terme de Monistrol de Montserrat, en sentit Manresa. Segons les primeres informacions facilitades per fonts dels Bombers, un dels dos conductors ha quedat atrapat a l'interior del vehicle per una causa mecànica (les portes del vehicle han quedat bloquejades i no es podien obrir) i ha estat rescatat a les 7.09 pels Bombers. Es trobava conscient i ha estat atès pel SEM al lloc dels fets per ferides de caràcter lleu.