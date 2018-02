El missatge de Jordi Pesarrodona: «Em sento fort, valent i tranquil. Les imatges parlen per si soles»

«Em sento fort i valent. I estic molt tranquil. Perquè jo, precisament, no vaig fer res. Les imatges parlen per si soles». Aquest és el missatge que va donar ahir al vespre a aquest diari Jordi Pesarrodona, hores després de conèixer les seves noves imputacions, per un delicte d'odi i per un delicte de resistència greu, en relació a la jornada de l'1-O.

El regidor, a més, va lamentar que la seva citació sigui el 23 d´abril, «el dia del meu sant». Pesarrodona va admetre que, tot i la denúncia de la Guàrdia Civil, confiava que la jutge no l'admetria.