La jutge de l'1-O vol imputar un altre mosso d'esquadra de Sant Joan i un veí de Fonollosa

El regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona i el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Manresa no seran els dos únics nous imputats per l'1-O al Bages, notícia que avançava ahir al vespre Regió7. Segons han explicat fonts judicials a aquest diari, la jutge de Manresa que investiga l'1-O a la comarca també té previst citar com a investigats dues persones més que també van ser denunciades per la Guàrdia Civil en altres col·legis bagencs.

Un d'ells és també mosso d'esquadra: es tracta d'un dels agents que es van discutir amb els guàrdies civils que carregaven contra ciutadans a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (l'altre col·legi del poble assaltat per l'institut armat). El mosso també va denunciar el guàrdia civil per lesions, ja que va rebre un cop de porra d'ell.

L'altra persona que serà imputada, segons les mateixes fonts, és un noi de Fonollosa que va ser emmanillat pels guàrdies civils, i que va ser denunciat per part del cos pel delicte de resistència. Paradoxalment, però, l'atestat de la Guàrdia Civil de Fonollosa reconeixia que els veïns feien resistència passiva, sense violència.

La jutge de Manresa, per tant, haurà encausat sis persones en relació amb l'1-O al Bages, perquè s'ha de tenir en compte que ja va investigar d'ofici, pel delicte de desobediència, tres càrrecs electes que havien denunciat l'actuació de la Guàrdia Civil: els alcaldes de Fonollosa i de Callús i, precisament, el regidor Pesarrodona de Sant Joan, el qual, ara, en total, s'enfronta a tres delictes diferents.

En canvi, la jutge no ha imputat cap guàrdia civil per les lesions denunciades per uns 50 bagencs i, de moment, només els cita com a testimonis. Un d'ells, relacionat amb la intervenció de Castellgalí, va contradir dilluns l'atestat de la Guàrdia Civil i va reconèixer l'actuació pacífica dels veïns.