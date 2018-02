L'Ajuntament de Moià presenta un recurs a la sentència que absol l'exalcalde Montràs

L'Ajuntament de Moià ha presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial contra la sentència que absol l'exalcalde Josep Montràs d´un delicte de prevaricació.

En el recurs, el consistori, que actuava com a acusació particular, insisteix que es va produir un delicte de prevaricació que podria «causar un precedent», han explicat fonts municipals. Entre els arguments, el recurs conclou incongruències en la sentència, com ara que sostingui «que la principal finalitat dels convenis era la d'impedir l'execució d'unes sentències que declaraven il·legals les llicències de l'escorxador», i alhora es mantinguin que amb aquesta acció es buscava afavorir «l'interès públic». En aquest sentit, afegeixen que no pot assenyalar que «l'Ajuntament ha sortit econòmicament beneficiat pels convenis, quan els informes tècnics municipals afirmen el contrari». El recurs diu que Montràs «va mercadejar amb les potestats de planejament, gestió i execució urbanística, fent un ús inapropiat i allu-nyat de l´exercici de potestats».