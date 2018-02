Després de la manifestació de dissabte passat, que va acabar amb tres ciutadans del poble ferits, els veïns de Balsareny han organitzat per a demà una Jornada Antifeixista, amb actes de cultura popular on es fomenti la cohesió social i la convivència pacífica. Els actes començaran a les 12 amb una cercavila que acabarà amb parlaments, una mostra de cultura popular i una foto aèria. A les 2, hi haurà una botifarrada antifeixista, seguida de dos concerts.