Activen el pla Neucat en fase d'alerta per la previsió de neu a cotes baixes

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí a les 11:40 h l´alerta del pla d´emergències per nevades NEUCAT davant un nou episodi de nevades generalitzades, que arribaran segons la previsió a cotes baixes i per les afectacions que es poden produir. També s´ha emès un avís de risc per fred per aquesta matinada i la propera.

El Servei Meteorològic de Catalunya SMC informa que des d´avui al migdia fins el dimecres a la tarda hi haurà un episodi de nevades generalitzades a tota Catalunya. La cota de neu es trobarà entorn dels 200 metres amb tendència a baixar fins el nivell del mar en alguns moments puntuals.

Avui dilluns i fins demà matí de dimarts els gruixos acumulats es trobaran per sobre dels 10 cm al Prepirineu, al nord de Catalunya Central i a la serralada transversal i podrà acumular-se neu en general a l´interior i fins al prelitoral.

Després d´una pausa demà a la tarda, al vespre de dimarts arribarà un segon front més intens i que s´allargarà fins al matí de dimecres. Es preveu que al litoral podrà nevar i puntualment deixar gruixos de fins a 3 cm, mentre que a la resta del territori es podran registrar fins a 10 cm de gruix de neu acumulada en general i al Prepirineu es podran superar els 20 cm.

El dimecres al matí la cota de neu anirà pujant progressivament de sud a nord i l´episodi s´allargarà fins la tarda però restringint-se al vessant sud del Prepirineu.

Les previsions indiquen que demà dimarts i dimecres es podran superar la temperatures mínimes extremes durant la matinada i fins al migdia, a les comarques del Pirineu, Prepirineu i a l´extrem nord-est. El fenomen serà extens dins de la zona avisada.

El dispositiu activat des de divendres està en permanent contacte amb el departament d´Ensenyament i amb els Consells Comarcals. Hores d´ara no hi ha cap restricció a l´obertura de centres educatius ni de rutes de transport escolar per demà. En funció de l´evolució del fenomen i les possibles afectacions es decidirà si hi ha algun canvi.

Aquesta tarda i demà pel matí, si es compleix la previsió, és possible que hi hagi afectacions en diferents vies del país, tant secundàries com principals. Quan comenci a nevar cal circular per la dreta i evitar avançaments per deixar un carril lliure per les llevaneus. Aquests dies cal circular amb cadenes al portaequipatges en tot el territori. Cal evitar iniciar els desplaçaments un cop ha començat a nevar.

El dispositiu preventiu es coordina des del CECAT de Protecció Civil, amb efectius de Protecció Civil de la Generalitat, Servei Meteorològic de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, carreteres de la Generalitat i de l´Estat, SEM, Ferrocarrils de la Generalitat, RENFE, ADIF i Creu Roja.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, les diferents diputacions i carreteres del Estado disposen de 250 màquines llevaneus i més de 100 punts d´emmagatzematge de sal –amb una capacitat total de més de 10.500 tones– per facilitar la mobilitat a les carreteres durant l´època de fred i de nevades. Les màquines estan situades ja en punts estratègics per facilitar la resposta.

Des d´anit es reparteix sal a diferents vies. El pla de vialitat hivernal del Departament de territori i Sostenibilitat consta de dos tipus d´operacions: preventives, que consisteixen principalment en l´estesa de sal per evitar que es formin plaques de gel o que qualli la neu, i curatives, corresponents a la retirada de neu o de plaques de gel.

Durant la passada nit i aquest matí, l´activitat s´ha centrat especialment:

Principals carreteres on s'ha actuat: C-28, N-230, C-142B, C-14, C-16, C-26, C-59, C-17, C-1412b i L-401

Principals vies que poden veure´s afectades pel temporal: C-25, C-17, C-16, C-55, C-58, C-14, A-2, AP-7, C-32 i N-II.

Principals comarques on s´ha actuat: Val d´Aran, Solsonès, Anoia, Vallès Oriental, Berguedà, Bages, Noguera, Osona, Vallès Occidental i Alt Urgell.

És important que els conductors es mantinguin informats de l´evolució de la situació viària a través del web d´incidències del Servei Català de Trànsit (http://cit.transit.gencat.cat/) o dels perfils de twitter @transit i @emergenciescat i que adoptin les precaucions que aquestes situacions requereixen.