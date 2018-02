Els guàrdies civils confirmen la resistència passiva

Ahir també van declarar dos agents judicials de la Guàrdia Civil de l'operatiu de Callús. Tots dos van confirmar que els veïns feien resistència passiva, tal com ja indica també l'atestat de Callús. És el mateix que va succeir en el cas de Fonollosa, en què tant l'atestat com la declaració dels agents coincidia a asse-nyalar l'actitud pacífica dels manifestants. La contradicció es va produir la setmana passada en el cas de Castellgalí, en què, tot i que l'atestat parla de violència, un agent va reconèixer la resistència passiva. En el cas dels dos col·legis de Sant Joan, en canvi, els agents han mantingut sempre que sí que hi va haver violència.

D'altra banda, els dos agents de Callús van explicar ahir que l'1-O només van intervenir en aquest poble bagenc i que, abans d'anar a Callús, van quedar amb el grup d'antiavalots al polígon de Sant Fruitós. El capità d'aquest grup ja ha estat identificat i ara haurà de declarar sobre les càrregues.