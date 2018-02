No se sabia quin guàrdia civil redactaria els atestats

Els quatre agents que van declarar ahir al jutjat, dos per l'actuació a l'escola Joncadella de Sant Joan i dos més per la intervenció de Callús, formen part de la Unitat de Recollida de Material de la Guàrdia Civil (com tots els agents que havien anat passant fins ara davant del jutjat manresà) i, per tant, tenien l'única funció de retirar paperetes i urnes dels col·legis.

Ahir, però, a preguntes del Col·legi d'Advocats, tots quatre agents van revelar que van ser els autors dels respectius atestats policials de Sant Joan i de Callús. Una tasca, la de redactar els informes, que, segons van explicar, no van saber que havien de fer fins l'endemà del referèndum, però no pas el mateix 1 d'octubre. La conclusió, doncs, en els casos de l'escola Joncadella i de Callús, és que els agents van anar als col·legis electorals sense saber qui hauria de redactar l'atestat, tasca que no va ser assignada fins l'endemà.

Això explicaria, segons el Col·legi d'Advocats de Manresa, les imprecisions i contradiccions d'alguns atestats i l'omissió en el document del nombre de ferits real. En el cas de l'atestat de Callús, per exemple, només es feia referència que havia estat contusionat un guàrdia civil (en rebre una puntada de peu als testicles), però no pas quants ferits hi va haver a causa de les càrregues.

Per a l'advocat Casellas, doncs, és «força significatiu» que aquells guàrdies civils que havien de fer «una tasca tan important, la de saber què passava al col·legi, no sabessin l'1-O que havien de fer l'atestat». Segons Casellas, aquest extrem «explica moltes de les contradiccions que s'estan veient» entre allò que es diu a l'atestat, el que realment va passar i les declaracions dels agents de la Guàrdia Civil que compareixen davant la jutgessa. Segons va afegir Casellas, «si es veu el format de l'atestat, les expressions i els girs lingüístics que es fan servir», es pot arribar a deduir «un patró molt semblant» en la redacció de tots ells.