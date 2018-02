Camioners indignats a la C-55, a Sant Joan: "Ahir a la nit ja hauríem arribat a destí"

La prohibició de circulació de camions va obligar aquest dimarts a la tarda vuit transportistes a aturar el seu trajecte al pàrquing de terra que hi ha al costat de la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada, al restaurant Bona Plata. Tots ells s'han despertat a l'interior dels camions aquest dimecres al matí amb el paisatge ben blanc, però lamenten que el dia abans a la tarda no poguessin continuar el seu recorregut. "Ahir a la nit, ja hauríem arribat a destí", asseguren alguns, que en total es passaran 24 hores previsiblement aturats a aquest punt.

És el cas del camioner andalús Ray Ramírez, que ahir a la tarda es dirigia a Les Masies de Voltregà (Osona), procedent de Huelva. La seva empresa va ordenar a tots els seus treballadors que aturessin el recorregut a les 4 de la tarda, a causa de la prohibició dictada com a mesura preventiva. Per això, ell va sortir de l'eix transversal i va anar a aparcar al pàrquing de terra de la C-55, a Sant Joan.

"Trobo molt exagerada la mesura. Jo ahir a la tarda hauria pogut arribar tranquil·lament al meu destí", comentava Ramírez a aquest diari aquest matí, poc després de despertar-se a l'interior del camió, ja amb el paisatge blanc. "Ara està nevant, però jo he circulat moltes vegades amb nevades molt més importants, i sense problema", deia.

Ramírez ha coincidit al mateix pàrquing amb un altre camioner andalús de la mateixa empresa, Antonio Salas, que aquest dimarts a la tarda estava fent el recorregut invers (Les Masies de Voltregà-Huelva). La seva primera parada havia de ser Tarragona, ahir mateix a la tarda. "Tallar les carreteres als camions és una mesura excessiva. En qualsevol país, hi ha nevades més importants, sense que es tallin carreteres!", exclamava.

Tant Salas com Ramírez van passar les hores ahir a la tarda fent cafès al restaurant Bona Plata i caminant fins al McDonald's de Manresa, on van sopar. "I poca cosa més. A la nit, hem dormit al camió, però a això ja hi estem acostumats", afegeixen, amb la incògnita de saber a quina hora podran reemprendre la ruta aquest dimecres.

Al mateix pàrquing hi ha aturats des de les 4 de la tarda d'aquest dimarts tres camioners que venien de carregar sal a la planta d'Iberpotash de Súria, i que es dirigien a Lió (a França). "L'altre dia jo circulava amb neu per Itàlia sense cap problema! A Espanya, és una misèria tot plegat", es queixava un d'ells. "No portàvem menjar al camió i hem fet els àpats al restaurant", han afegit.