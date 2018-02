Condemnen tres veïns de Sallent per abandonar quatre gossos dues setmanes

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a tres mesos de presó tres veïns de Sallent (un matrimoni i el seu fill) per haver deixat abandonats durant dues setmanes quatre gossos a les golfes de casa seva, lligats, amb morrió, sense poder beure ni menjar, cosa que els va sotmetre a una llarga i lenta agonia. Els acusats, que podran evitar l'ingrés a presó perquè no tenen antecedents penals, han estat condemnats també a tres anys d'inhabilitació per a la tinença de qualsevol tipus d'animal.

Els fets van tenir lloc ara fa dos anys, en un habitatge del carrer Concepció de Sallent. Segons la sentència, declarada de conformitat, els acusats, Manuel P. C., Maria C. G. i el seu fill Daniel P. C., es van absentar del seu domicili durant unes dues setmanes, des de mitjan febrer fins al 5 de març del 2016, data en què la Policia Local de Sallent va descobrir els fets i va poder evitar la mort dels gossos, que van ser acollits per la protectora del poble. Segons va denunciar l'entitat animalista FAADA, que ha actuat com a acusació popular, el fill se'n va anar de viatge a les Canàries.

Durant tot aquest temps, els acusats van deixar els gossos a les golfes (tres dels quals eren cadells) en condicions d'absoluta insalubritat, sense xip d'identificació, amb el morrió posat, i lligats al coll amb cordes de 50 centímetres de llargada, cosa que els impedia pràcticament la mobilitat. Estaven, a més, sense aigua. Quan els cans van ser descoberts pels agents, el pinso, escàs, estava escampat pel terra, juntament amb els excrements i els orins dels animals. Tot plegat els conduïa a una lenta agonia, que va poder ser aturada per la intervenció policial.

Com a conseqüència, els gossos van patir irritacions i úlceres al coll i al morro. A més a més, presentaven un avançat estat de malnutrició i de deshidratació. També van patir plantigradisme de les extremitats, mucoses hiperèmiques, caquèxia i patologies a la pell com seborrea i descamació. El gos adult, a més a més, presentava un tall profund al coll, a causa de la subjecció de la corda. I un dels cadells estava tancat en una gàbia sense menjar ni aigua, rodejat d'excrements.

La sentència, segons han explicat fonts judicials a aquest diari, condemna els tres acusats per un delicte de maltractament animal. El dia del judici, celebrat aquest dilluns al Jutjat Penal 2 de Manresa, els processats van reconèixer davant de la jutge l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va pactar una pena de conformitat amb la fiscalia i amb l'entitat animalista FAADA, que feien d'acusacions. Inicialment, el ministeri fiscal demanava la pena de nou mesos de presó.