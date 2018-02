Demanen sis anys de presó per agredir un home a Sant Vicenç i robar-li el mòbil

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha assenyalat per a aquesta setmana el judici contra un lladre acusat d'haver robat un telèfon mòbil de forma violenta a un home a Sant Vicenç de Castellet, després d'haver-se citat prèviament amb ell. El processat, Joaquín C. F., s'enfronta a una petició fiscal de pena de sis anys de presó, pels delictes de robatori violent i lesions.

Els fets, segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, van tenir lloc el 8 de desembre del 2015, cap a les 6 de la tarda. L'acusat, Joaquín C. F., es va dirigir al barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet, on havia quedat amb la víctima. Un cop allà, li va donar un cop de puny a la cara i li va exigir el seu telèfon mòbil, del qual es va apoderar.

Com a conseqüència dels fets, l'agredit va patir una fractura maxil·lar, que va requerir un tractament mèdic consistent en la immobilització durant un mes. La lesió li va tardar més d'un mes a curar-se.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte de robatori amb violència i un altre de delicte lesions, per la qual cosa demana sis anys de presó en total per a l'acusat. A més a més, vol que indemnitzi la víctima amb la quanitat de 2.170 euros, per les lesions sofertes i pel valor del telèfon, que no va ser recuperat.