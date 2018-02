Nevada a Catalunya: La neu buida la C-55 a primera hora, a Sant Vicenç de Castellet

La nevada que ha caigut aquesta matinada a cotes baixes de la Catalunya Central deixa, a primera hora d'aquest dimecres, diverses imatges d'allò més poc habituals, com ara la de la carretera C-55 pràcticament deserta al seu pas per Sant Vicenç de Castellet.

La via, que habitualment registra una alta densitat de vehicles en hora punta, és transitada a hores d'ara tan sols per pocs vehicles calçats amb cadenes i per algunes màquines llevaneus que s'hi han desplaçat per tal d'intentar restablir la normalitat a la carretera tan aviat com sigui possible.

Afectacions a 35 carreteres

La neu que cau aquest matí està afectant 35 trams de carretera entre les quals hi ha 3 vies tallades: la C-462 a la Seu d'Urgell i la GIV-5201 a Viladrau i la N-420 a Falset, i en 13 més calen cadenes, segons informa el Servei Català de trànsit

Entre les veis on és obligatori l'ús de cadenes hi ha la N-230 a Viella, l´A22 a Lleida, BV-1081 Castellfollit de Boix , BV-5114 de Campins al Montseny, C-44 a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, LV-4241 a Guixers, C-37 a Manresa, N-260 a Sort i també a Pont de Suert , N-420 a Falset , T-313 a Duesaigües, T-733 a Ascó i la TV-7333 a la Fatarella.

A 19 carreteres més cal circular amb precaució perquè hi ha neu a la via destacant la C-16 a Berga, la C-17 a Ripoll, la C-58 a Terrassa , la C-17 a la Garriga , la N-240 a les Borges Blanques , l'AP.2 a Banyeres- Soses amb l'enllaç amb l'AP7, C37 a la Vall d'en Bas, BV1221 a Matedepera, Gi-552 a Arbúcies, Gi-550 a Santa Coloma de Farners, la T-704 a Prades i la GIV-5411 a Sant Hilari de Sacalm, C-242 a Cornudella de Montsant i la C-15 a Ponts, entre d'altres.