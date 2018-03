Polítics de la regió central aplaudeixen la mesura d'aturar els grans camions davant la nevada

Davant de nevades d'una intensitat com la d'ahir, la circulació per la xarxa viària de les comarques centrals mai no havia estat, en general, tan tranquil·la com aquesta vegada. És el que diuen alcaldes i regidors del territori consultats per aquest diari, i en gran part ho atribueixen a la decisió de no deixar circular vehicles de més de 7,5 tones en tota la xarxa, que Protecció Civil va adoptar per primera vegada a Catalunya davant la previsió d'un episodi de neu com el que hi ha hagut. Els polítics consideren que ha estat una mesura «eficaç» que s'hauria de tornar a plantejar en futures situacions com aquesta, i tot i admetre els perjudicis que pot tenir per als transportistes, posen al davant la seguretat i la fluïdesa a la carretera.

«Que algun camioner s'hagi pogut queixar perquè a partir de les 4 de la tarda de dimarts va quedar tancada alguna ruta, no treu que la mesura que tant els camions com el transport dels centres escolars no funcionessin ha servit per evitar la conflictivitat que hi podria haver hagut», apuntava ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

També el regidor d'Urbanisme en aquest Ajuntament, Marc Aloy, deia que «en un país on estem poc acostumats a nevades tan generalitzades com aquestes, probablement és millor actuar per excés que no per defecte», i recordava com fa pocs dies «la nevada va generar conflictes a l'eix Transversal perquè no s'havien pres unes mesures tan contundents».

Per a Felip González, president del grup del PSC a Manresa, «el fet que aquesta crisi meteorològica ens hagi arribat en un moment en què no hi havia Govern a la Generalitat ha permès a les direccions professionals de Protecció Civil prendre mesures agosarades sense el condicionant d'haver de donar respostes a la disputa política». Això, «i el fet que s'esperaven afectacions més greus, que ha propiciat una visió més amable de la crisi potencial».



Alleujament al Bruc



Alcaldes d'altres poblacions de la Catalunya Central també destacaven la major fluïdesa amb què ahir es podia circular pel territori respecte d'altres episodis de neu, i es va notar especialment al Bruc. El seu alcalde, Enric Canela, apuntava ahir que el pas de camions amb neu per l'autovia A-2 «sol provocar col·lapses, i ara no n'hi ha hagut», amb l'agreujant que «quan es col·lapsa l'autovia ens repercuteix molt perquè tothom busca com sortir de l'embús i ho fa entrant dins el poble».

L'eix Transversal és una altra via que podria haver estat especialment problemàtica per la quantitat de neu acumulada. L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, destacava anit l'eficàcia de no haver deixat circular camions: «ha estat molt discutit però ha resultat ser una bona mesura; en països on neva més saben més com han d'actuar i els camions potser van més ben equipats, però aquí, que neva esporàdicament, la precaució ha de ser més extrema».

Més amunt, al Moianès, on estan més acostumats a la neu, «aquesta nevada no ha estat excepcional, i tot ha funcionat correctament», apuntava l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, per bé que «no tinc prou elements globals per valorar si ha estat una bona mesura en el conjunt del país». Per la seva banda, l'alcalde de Sallent, David Saldoni, considera que la restricció de camions i la supressió del transport escolar ha estat una decisió eficaç «davant d'una nevada generalitzada com aquesta».



Més conscienciació



Alcaldes i regidors també destacaven el civisme de la gent: «S'havia avisat molt, els ciutadans n'han fet cas i s'ha actuat amb molta prudència» sense sortir a la carretera si no era estrictament necessari, apuntava l'alcalde de Puig-reig, Josep M. Altarriba. L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, també destacava «l'augment de la conscienciació ciutadana, i això fa que molta gent no hagi patit per la neu, sinó que n'hagi gaudit». Quant a la mesura dels camions, «a vegades s'han de prendre decisions encara que costin d'entendre, i abans que la neu comenci a prendre».