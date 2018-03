Els Bombers retiren arbres caiguts per la neu a l'Alt Urgell

Els Bombers de la Generalitat han hagut de fer nombroses actuacions aquesta matinada per retirar arbres caiguts a la via a la comarca de l´Alt Urgell a causa del temporal de neu. A la Ribera d´Urgellet, a la parròquia d´Hortó, un arbre ha caigut sobre un cotxe estacionat sense causar ferits i ha afectat l´entrada d´alguns dels habitatges del carrer Nou, segons han informat fonts dels Bombers. El cos ha rebut l´avís a les 00.24h i ha treballat durant un hora per retirar l´arbre.

D´altra banda, uns minuts més tard, els Bombers han hagut de tallar la branca d´un arbre al carrer Bisbe Guitart, número 32, de la Seu d´Urgell, on també hi havia un altre arbre caigut en un altre punt. A Alàs i Cerc, a la població del Ges, al km 5 de la carretera LV-4018, una màquina llevaneus s´ha encarregat de retirar diversos arbres caiguts. A la població d´Ortedó, al municipi d´Alàs i Cerc, a les 6.12 del matí també s´ha rebut l´avís per la caiguda d´un un pi a la carretera que els bombers s´han encarregat de retirar.

A les 6.13 del matí també s´ha rebut l´avís que hi havia dos pins caiguts a la via, a la població de Calbinyà (Valls de Valira), que han estat retirats pels bombers que hi han treballat durant una hora amb una dotació.