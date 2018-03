El comerç manresà i Bufalvent queden gairebé sense activitat

La neu va aixafar el matí a la majoria de botiguers del centre de Manresa. Les vendes van ser quasi inexistents, sobretot en el cas de productes que no són de primera necessitat, com ara roba o calçat. Així ho explicava Miquel Velasco, dependent de l'establiment de roba Joan Soler, al carrer Guimerà, que augurava a primera hora de la tarda que, tot i haver-se desfet part de la neu amb la pluja, «la jornada acabarà igual de tranquil·la que aquest matí, perquè la gent està espantada i no sortirà a comprar». Josep Lluís Olivar, treballador del Señor, coincidia amb Velasco: «En un dia normal podem fer unes 8 o 10 vendes, però avui només n'hem fet una», deia. Segons Olivar, un dels motius pels quals quasi no havia entrat ningú en tot el matí a la botiga és que els va a comprar molta gent de fora que ahir no es van poder desplaçar amb cotxe fins a Manresa.



A la botiga Only, les dependentes que havien d'obrir al matí viuen fora de Manresa i cap d'elles va poder anar a treballar, de manera que fins les 2 del migdia no van poder aixecar la persiana. Per la seva banda, Enric Armangué, propietari de l'establiment de fotografia Contrast, assegurava que havien tingut al matí el 60% menys de vendes que un dia habitual. Abans de l'era digital, però, deia Armangué, un dia de nevada era dels que més es venia de l'any: «Tothom comprava carrets per fer fotos de la neu. Ara tothom va amb el mòbil», assenyalava.



Tània Infante, presidenta d'UBIC Manresa, explicava que «no hem xifrat l'impacte econòmic que ha tingut la nevada al comerç, però la gent ha evitat sortir al carrer al llarg de tot el dia i s'ha notat molt en les botigues, que han estat molt més buides i han venut poc».



Als polígons de Bufalvent, de Manresa, i Sant Isidre, de Sant Fruitós, l'activitat va ser ahir mínima, i fonts d'ambdós parcs industrials xifraven l'assistència de treballadors en el 10%. Amb tot, en cap dels dos polígons s'havia avaluat encara l'impacte econòmic de la jornada.