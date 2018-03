La connexió amb la part nord del Solsonès queda afectada

Els principals problemes derivats de la nevada van ser ahir les comunicacions. Al matí, hi va haver problemes en una carretera bàsica com la C-55, entre Solsona i Súria. Aquesta incidència es va solucionar, però van quedar per netejar carreteres del nord de la comarca, on hi havia dificultats per circular. Aquestes no formen part de la xarxa bàsica del país.



Ajuntaments i en alguns casos el Consell Comarcal del Solsonès van dur a terme les tasques habituals de neteja de carrers per permetre que a la ciutat de Solsona, principalment, es pogués dur a terme una activitat relativament normalitzada.