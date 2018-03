La nevada més important dels últims anys deixa gruixos de fins a 10 centímetres a Manresa

Manresa va recuperant la normalitat després que, ahir, la nevada més significativa caiguda des del 2010 aturés durant hores el transport urbà i interurbà, deixés les aules sense una activitat lectiva normal i reduís de forma molt notable la mobilitat a l'espai públic.

Els gruixos van ser d'entre 8 i 10 centímetres. Entre 2/4 de 7 i les 8 del matí el Centre d'Aprenentatge del Bages La Culla va mesurar 5 centímetres, i fins a les 2 del migdia 4 més, amb una precipitació total de 10,8 litres per m2.

De fet, a la 1 del migdia, quan va començar a ploure, es va produir un punt d'inflexió i les afectacions sobre l'espai públic van començar a perdre intensitat.

Un exemple és el transport públic, que va quedar aturat passades les 9 del matí quan els vehicles van haver de fer front a dificultats de mobilitat per l'acumulació de neu. Abans d'aturar el servei un vehicle s'havia encallat al carrer Cadí de la Mion. El transport va tornar a funcionar en totes les seves línies a partir de 2/4 de 3 de la tarda. El transport interurbà de les línies de Sant Joan, Pont de Vilomara, Sant Fruitós, Sant Vicenç, Sant Salvador de Guardiola i Castellfollit Boix també va quedar interromput. La línia amb Barcelona va patir afectacions.

Els centres educatius -instituts, escoles i llars d'infants- no van funcionar amb normalitat i mentre alguns van tancar portes d'altres van mantenir serveis mínims.

Els alumnes i els docents no només van tenir dificultats per traslladar-se des d'altres municipis a Manresa, sinó que a l'interior de la ciutat va arribar a haver-hi vuit vials tallats al trànsit: Baixada del Pòpul, Bernat de Cabrera, accés al barri de Sant Pau, carrer Solsona, carrer València, carrer Cadí, Baixada dels Sindicats i Baixada de la Cova.

Per garantir unes mínimes condicions de mobilitat hi va haver 11 vehicles treballant (7 màquines llevaneu, una per escampar sal, dues escombradores i una netejadora) i un operatiu de 90 persones, 75 netejant carrers (personal de brigada, neteja via pública, jardineria, manteniment) i 15 al centre de coordinació del Palau Firal.

A 2/4 de 6 de la tarda es va desactivar el Centre de Coordinació Operativa Municipal que havia funcionat al Palau Firal des de les 6 del matí, per l'activació del Pla d'Emergències de Neu.



Vuitena nevada des del 2001



La darrera nevada significativa a Manresa va ser el 4 de febrer del 2015. L'anterior, aquesta amb més intensitat, va ser el 8 de març del 2010, quan es van tallar 14 carrers i vuit busos urbans van estar immobilitzats durant hores.

La del 2 de febrer del 2012 va ser minsa. El 21 de desembre del 2009 la neu va tornar a visitar casa nostra, amb gruixos semblants als de tres anys abans, que es van situar en els 4 centímetres. El 18 de febrer del 2003 els gruixos van ser d'entre 6 i 20 centímetres. El 14 de desembre del 2001 va ser la nevada més intensa des del 1985, amb gruixos de 30 centímetres.