L'associació de fabricants i distribuïdors veu «excessiva» la prohibició de circulació

L'Associació d'Empreses de Gran Consum (Aecoc) va considerar ahir «desproporcionades» algunes de les mesures de restricció del trànsit de camions que des de la nit de dimarts es van aplicar a Catalunya pel temporal de neu generalitzat al conjunt del país. En un comunicat emès ahir, Aecoc



-associació formada per més de 28.000 companyies- va assenyalar que comparteix plenament l'objectiu principal de mantenir la seguretat viària, si bé va opinar que resulta «del tot excessiva» la prohibició de circular a tots els camions de més de 7,5 tones en tota la xarxa catalana i no comprenia el motiu pel qual les mesures no es van gestionar via a via, com és habitual.



L'associació va assegurar que la mesura va tenir un greu impacte en les activitats econòmiques i que provocava la falta de subministrament a fàbriques, desproveïment en punts de venda, i deterioració i pèrdua de productes peribles. Va afegir que això es tradueix en importants pèrdues de competitivitat i econòmiques per a les empreses dels sectors integrats en Aecoc, que en conjunt suposen el 20% del PIB estatal.



Així mateix, l'associació va criticar que la prohibició generalitzada de circulació es va realitzar sense previ avís, ocasionant als conductors serioses dificultats, tant per la falta de resguard a la qual van haver d'enfrontar-se com per la impossibilitat d'accés a serveis.



A les 7 de la tarda, el director general de Protecció Civil, Joan Delort, va donar per finalitzat l'episodi de neu a Catalunya i informava que avui ja s'hauria recuperat la normalitat. Delort va dir que la situació meteorològica i la reducció d'afectacions a la xarxa viària amb la recuperació gairebé total de la circulació de camions (des de les 3 de la tarda, podien tornar a circular per l'AP-2, l'AP-7 i la C-32) permetien també desactivar el pla d'emergències Neucat.



A les 19.00 hores, 52 trams de via estaven afectats per neu o gel, dels quals tres estaven tallats i en 48 era obligatori circular amb cadenes, va informar el Servei Català de Trànsit (SCT).



D'altra banda, el temporal de neu a Catalunya va impedir ahir acudir a l'escola a 87.563 alumnes, afectats pel tancament de 298 centres, mentre que uns 37.700 no hi van poder anar pel tancament de totes les rutes escolars (1.380), després que Protecció Civil anul·lés el transport escolar.



El nombre més alt d'afectats corresponia als Serveis Territorials de Lleida, amb 37.500 alumnes de 85 escoles afectades, seguits dels de Girona, amb 17.112 escolars de 65 centres, segons dades de la 1 del migdia de la conselleria d'Ensenyament.



Al conjunt de la Catalunya Central es van tancar 54 centres, i van quedar afectats 13.764 alumnes, segons dades del departament



L'episodi de neu que va assolar bona part del país des de dilluns arribava anit al seu final, quan les precipitacions continuaven però en forma de pluja a gairebé tot el territori, a excepció del Pirineu i el Prepirineu, on encara podia nevar. El Servei Meteorològic de Catalunya alertava que el temporal, ara de pluja, encara continuarà fins avui, i que es poden arribar a acumular fins a 100 litres d'aigua per metre quadrat als llocs on sigui més intens. Pel que fa a la cota de neu, l'SMC indicava que pujava ràpidament.